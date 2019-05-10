Трибунал ООН: РФ обвинили в нарушении иммунитета военных кораблей

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Иммунитет военных кораблей предусматривает, что другие государства не могут арестовывать, задерживать их, или мешать им любым иным образом выполнять свои функции. Об этом в своей речи на слушаниях в Гамбурге заявил представляющий Украину профессор Альфред Соонс.

По словам арбитра в трибуналах по морскому праву, военное судно "является выражением суверенитета государства, флаг которого оно несет". Кроме того, абсолютный иммунитет защищает как сами корабли, так и их экипажи, пассажиров, и все на борту, включая товары и оборудование.

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Поэтому, заявил Соонс, захват, продолжающееся задержание судов ВМС Украины Россией, а также уголовное преследование членов экипажей является прямым нарушением иммунитета военных судов.

"Россия, согласно ст. 30 UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву, - ред.), имела право только требовать оставить территориальное море, что корабли и так уже делали", - передает слова профессора Зеркаль.

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Также, проигнорировав предложенный Украиной срок обмена мнениями, Россия нарушила ст. 283 UNCLOS.

"Для юристов-международников будет интересно, как сама РФ еще со времен российской империи опиралась на нормы, которые теперь откровенно нарушает", - передает замглавы МИД выдержки из выступления Соонса.

Несмотря на отказ Москвы от полноценного участия в трибунале об атаке ВМС России на корабли ВМС Украины в Черном море, суд ООН обладает юрисдикцией по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей, заявил профессор.

Исключение, на который ссылается РФ - ст. 298 (1) (b) UNCLOS - не применяется в этом деле, заявила адвокат Украины Марне Чик. То есть, захват военных кораблей Украины не подпадает под исключение по военной деятельности.

"Прежде всего - сама Россия определяет свои действия как правоохранительные, не как военную деятельность. Россия постоянно отрицала военный характер своих действий. Характер действий, которые осуществляет Россия, носит характер "применение национального законодательства", в данном случае криминального. И именно эти действия являются предметом дела, поскольку они нарушают иммунитеты, гарантированные Конвенцией", - подчеркнула юрист.

Кроме итого, корабли ВМСУ не были задействованы в военной деятельности, а пытались вернуться к своему порту приписки.

Только то, что корабль является военным, не означает, что он задействован в военной деятельности, поэтому для использования исключения о "военной деятельности" имеет значение не вид корабля, а характер его деятельности.