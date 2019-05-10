Начинаются заседания трибунала ООН о захвате РФ моряков Украины

Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 10 мая, первые слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву продлятся всего три часа: в судебных процессах такого уровня "это буквально верхушка айсберга огромного объема работы". Об этом написала у себя в Facebook глава украинский делегации Елена Зеркаль.

По словам замглавы МИД по вопросам евроинтеграции, в процессуальных документах страна-захватчик РФ "упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое - это белое".

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"В международном публичном праве, возможно, как нигде, важно мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций. Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, запятая, сноска - буквально все имеет вес и может стать решающим. И не важно, идет ли речь о выступлении, письменном документе или одном из сотен приложений к документам", - пояснила она.

Именно поэтому, отметила Зеркаль, подготовка к слушаниям занимает гораздо больше времени, чем само судебное заседание.

Сегодня на заседании в поддержку Украины выступят многолетние ее партнеры - юридическая компания Covington & Burling LLP (Марни Чик и Джонатан Гимблет), генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, а также арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс. Позднее, в июне, к ним присоединится Стерлингский профессор международного права Йельского университета Гарольд Коу.

Онлайн-трансляция заседания по делу №26 будет доступна здесь с 09:00 утра по Киеву.

16 апреля Украина подала иск в трибунал ООН по морскому праву: требует применить меры к РФ и немедленно освободить три судна ВМС и 24-х военных, которые были незаконно захвачены РФ в Черном море 25 ноября 2018 года. Москва заявила о неучастии, но в МИД говорят - это ничего.