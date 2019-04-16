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16.04.2019, 17:10

Украина подает иск в трибунал ООН: требует освободить моряков

Украина подает иск в трибунал ООН: требует освободить моряков - Фото
Пленные украинские моряки (фото - ЕРА)

С учетом неотложности ситуации Украина просит ITLOS немедленно применить временные меры к России

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Украина просит Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Как объяснили в Министерстве иностранных дел, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), военно-морские судна и персонал на их борту обладают абсолютным иммунитетом. Это означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и отправлять под суд. То есть захват Россией украинских кораблей и моряков в Черном море грубо нарушает UNCLOS.

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1 апреля Украина известила Россию, что начинает процесс арбитража.

С учетом неотложности ситуации Украина также обратилась в ITLOS с просьбой немедленно назначить временные меры: освободить корабли и военнослужащих из плена. В России украинских моряков держат в тюрьмах по обвинению в нарушении законов об охране границы. Им грозит до шести лет в российсх исправительно-трудовых лагерях.

"Запрос о назначении временного средства судебной защиты направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет нанесен продолжающимся задержанием и судебным преследованием военнослужащих", - говорят в МИД.

Аналогичную процедуру в 2013 году запускали Нидерланды после того, как Россия захватила судно и моряков Арктик Санрайз. Однако российские власти отказались выполнять обязательное для сторон требование ITLOS отпустить экипаж.

Следующим шагом в производстве станет рассмотрение дела ITLOS по иску Украины. В министерстве рассчитывают, что слушания будут запланированы на ближайшие несколько недель, и решение будет принято вскоре после этого.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговор, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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Теги: Россия, моряки, военнопленные, трибунал
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