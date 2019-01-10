Россия отказалась выполнить требование ЕСПЧ по морякам - Денисова

Заседание рабочей группы по военнопленным морякам (фото - Людмила Денисова:Facebook)

Россия не выполнила требование Европейского суда по правам человека и не предоставила подтвержденную медицинскими справками информацию о состоянии здоровья раненых захваченных украинских моряков. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова по результатам встречи с родными моряков.

"Во время встречи с директором ФСБ буду настаивать на предоставлении мне доступа на посещение военнопленных. Хочу своими глазами увидеть их и пообщаться", - отметила уполномоченная, добавив, что встречу она планирует провести на следующей неделе в Москве.

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Сегодня на встрече омбудсмена и родных пленных моряков была также рабочая группа Министерства обороны, представители органов власти и координатор группы адвокатов. Родственникам рассказали, к каким мерам прибегают для возвращения пленников домой и обсудили дальнейшую стратегию работы.

Денисова утверждает, что она почти каждый день общается с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и главой совета по развитию гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилом Федотовым, пытаясь узнать всю информацию о моряках.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина".

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информациюо юридических основаниях для удержания украинских моряков и информацию об их состоянии.