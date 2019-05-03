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03.05.2019, 11:08

РФ должна будет выполнить решение трибунала ООН о моряках - МИД

РФ должна будет выполнить решение трибунала ООН о моряках - МИД - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Несмотря на отказ Москвы участвовать в слушаниях по делу о моряках ВМС и их кораблях, она должна будет выполнить решение суда, заявила Елена Зеркаль

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Россия так или иначе должна будет выполнить решение Международного морского трибунала, если тот в конце мая примет решение о немедленном освобождении захваченных в Черном море моряков ВМС Украины, "как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву". Об этом пишет у себя в Facebook замглавы МИД Елена Зеркаль, которая курирует иски Украины против РФ в международных судах.

По ее словам, несмотря на то, что Москва заявила о неучастии в слушаниях о временных мерах по иммунитету украинских военных кораблей и членов их экипажей, это не уменьшает легитимности дела.

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Слушания состоятся 10 мая в Гамбурге.

"И даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении моряков как большую услугу избранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это никакое не одолжение, а исполнение решения трибунала", - подчеркнула Зеркаль.

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Она привела пример из дела о захвате в 2013 году россиянами голландского корабля Arctic Sunrise с активистами Greenpeace. Амстердам обратился в морской трибунал с тем же запросом, который сейчас подал Киев о моряках. Тогда РФ заявила, что трибунал "не имеет юрисдикции" и не явилась на слушания, на которых ее все же обязали освободить экипаж судна и вернуть корабль. В итоге РФ выполнила решение трибунала, представив для "внутреннего потребителя" это событие как "жест доброй воли".

16 апреля Украина подала иск в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS): требует применить меры к РФ и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.

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Теги: агрессия России, МИД, черное море, азовское море, елена зеркаль, суд оон, greenpeace, морское право, трибунал
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