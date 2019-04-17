В Москве удалось увидеть военнопленных-моряков ВМС Украины: видео

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По словам захваченных Россией в Черном море украинских военных, у них "все хорошо" и настроены они оптимистично

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Сегодня, 17 апреля, в Лефортовском суде Москвы начался суд над атакованными и захваченными в плен в Черном море украинскими моряками: им, вероятно, снова продлят арест.

Видео привода военнопленных опубликовала у себя в Facebook как уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, так и hromadske.tv.

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В помещении суда, кроме властей РФ, присутствуют родные моряков, адвокаты и представители СМИ. Сторона обвинения просит закрыть заседание, отмечая, что во время него "будет озвучена информация, разглашение которой может навредить следствию". Защита отрицает - оснований для этого нет.

Вчера, 16 апреля, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву из-за моряков. Россия не признает захваченных украинцев военнопленными.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

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Теги: политзаключенный, Лефортово, пленный, моряки
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