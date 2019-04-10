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10.04.2019, 17:41

Денисова: Родственники военнопленных моряков поедут в Москву

Денисова: Родственники военнопленных моряков поедут в Москву - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Суды" над украинскими моряками состоятся 15-17 апреля, отметила омбудсмен

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Все организационные вопросы поездки родственников военнопленных моряков для посещения "судебных заседаний" в Москве уже решены. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен написала, что по этому поводу провела переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Денисова сказала, что "суды" над украинскими моряками состоятся 15-17 апреля.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.

9 апреля сообщалось, что российский правозащитный центр Мемориал признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных пограничниками РФ в Керченском проливе.

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Теги: политзаключенные, моряки, военнопленные
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