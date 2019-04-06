Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

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Страны G7 осудили Россию за акт агрессии против Украины в Керченском проливе и призвали вернуть украинские суда и освободить их экипажи. Об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД стран G7.

"Мы выражаем нашу крайнюю обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и прилегающих водах, которые опасно эскалировали напряженность. Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их персонала", - сказано в документе.

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Также представители стран G7 призвали Россию освободить задержанный экипаж, вернуть суда и воздерживаться в дальнейшем от препятствования законному проходу украинских кораблей через Керченский пролив.

Также главы МИД выразили сожаление об ухудшившейся ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

15 марта Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.