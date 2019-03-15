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15.03.2019, 09:56

ЕС ввел санкции против россиян за захват украинских моряков

ЕС ввел санкции против россиян за захват украинских моряков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Санкции против восьми россиян введены в виде запрета на въезд и замораживание активов

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Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море. Об этом сообщает официальный журнал ЕС.

В санкционный список попали российские военные: моряки кораблей Изумруд, Суздалец и Дон, а также пограничники, среди которых контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник так называемого пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа ВС РФ Александр Дворников, а также Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин и Сергей Щербаков.

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Санкции введены в виде запрета на въезд и замораживание активов.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

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Теги: санкции, ЕС, моряки
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