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09.04.2019, 18:11

Российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными

Российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными - Фото
Фото: EPA

Правозащитники заявили, что украинские военнослужащие не пересекали российских морских границ и обвинять их в этом неправомерно

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Российский правозащитный центр Мемориал признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитники назвали инцидент с нападением на украинские корабли международным военным конфликтом.

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Правозащитники подтвердили, что арестованные моряки являются военнопленными и потребовали от российских властей обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции. 

Представители Мемориала заявили, что украинские военнослужащие не пересекали российских морских границ и обвинять их в этом неправомерно.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.

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Теги: моряки, военнопленные, мемориал, политзаключенные
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