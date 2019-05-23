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23.05.2019, 17:25

Горбатюк: Портнов не заявлял о вмешательстве ГПУ в дела Майдана

Горбатюк: Портнов не заявлял о вмешательстве ГПУ в дела Майдана - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава управления спецрасследований ГПУ опроверг заявление Портнова о том, что он якобы "добавил ГПУ работы" по делам об убийствах на Майдане

Заместитель главы Администрации времен Януковича Андрей Портнов действительно вчера, 22 мая, был на допросе в Генеральной прокуратуре, но не предоставил никакой конкретной информации о якобы сокрытии сотрудниками прокуратуры массовых убийств на Майдане. Об этом начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил корреспонденту LIGA.net.

Портнов написал у себя в Telegram, что 22 мая пришел на допрос в ГПУ и "добавил ведомству работы". "На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане", - заявил он. 

Горбатюк же сообщил, что никаких подобных заявлений не делал.

"Да, был, в качестве свидетеля. Никаких заявлений о том, что следователи ГПУ препятствуют расследованию, не подавал и не делал", - сказал он.

На вопрос, зачем Портнов таким образом ввел всех в заблуждение после допроса, Горбатюк предположил, что Портнов хочет иметь влияние на правоохранительные органы.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" пятого президента Петра Порошенко. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.

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Теги: гпу, майдан, сергей горбатюк, Андрей Портнов
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