МИД Германии и Франции - Зеленскому: Нужен импульс для Минска

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Сегодня, 30 мая, президент Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в рамках их первого совместного визита в Киев. Главы МИД Германии и Франции выразили готовность дать новый импульс минскому переговорному процессу. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте посольства Франции в Украине.

Отмечается, что Ле Дриан и Маас выразили поддержку продолжению процесса украинских реформ, а также заверили, что по-прежнему будут активно задействованы в процессе поиска решения в разрешении конфликта на востоке и в восстановлении территориальной целостности Украины.

Сообщается также, что стороны обсудили инцидент в Керченском проливе. Франция и Германия еще раз заявили, что будут продолжать требовать безусловного освобождения всего экипажа, как это делали в течение нескольких месяцев, и как этого требует Международный трибунал по морскому праву в своем решении 25 мая.

Ранее сегодня Зеленский встретился в Администрации президента с сенатором США Робертом Портманом и обсудил с ним ситуацию в Донбассе, а также досрочные выборы в парламент.