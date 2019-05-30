Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с американским сенатором

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Президент Владимир Зеленский встретился в Администрации президента с сенатором США Робертом Портманом и обсудил с ним ситуацию в Донбассе, а также досрочные выборы в парламент. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду", - сказано в сообщении.

Также во время встречи ее участники обсудили ситуацию в Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего в прекращении огня и обмене заложниками.

"Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Зеленский и Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Недавно Зеленский осуществил рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.