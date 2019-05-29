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29.05.2019, 23:17

Возле Попасной нашли пропавшего в бою 27 мая сапера, он погиб

Возле Попасной нашли пропавшего в бою 27 мая сапера, он погиб - Фото
ООС (фото - ЕРА)

Тело солдата Степанченко передадут представителям ВСУ 31 мая

Сегодня, 29 мая, в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады. Об этом  сообщает в Facebook 54 ОМБР.

Отмечается, что солдат Б. Степанченко 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады. Бойцы попали в засаду диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Сообщается, что тело солдата Степанченко Б. эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВСУ запланирована на 31 мая года на КПВВ "Счастье".

Вчера сообщалось, что в Донбассе у Попасной в бою с диверсионно-разведывательной группой гибридной армии РФ пропал без вести боец 54-й отдельной механизированной бригады. В ходе боя саперы уничтожили двух боевиков и одного ранили.

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Теги: оос, война, Донбасс
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