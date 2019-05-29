Возле Попасной нашли пропавшего в бою 27 мая сапера, он погиб

ООС (фото - ЕРА)

Сегодня, 29 мая, в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает в Facebook 54 ОМБР.

Отмечается, что солдат Б. Степанченко 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады. Бойцы попали в засаду диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Сообщается, что тело солдата Степанченко Б. эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВСУ запланирована на 31 мая года на КПВВ "Счастье".

Вчера сообщалось, что в Донбассе у Попасной в бою с диверсионно-разведывательной группой гибридной армии РФ пропал без вести боец 54-й отдельной механизированной бригады. В ходе боя саперы уничтожили двух боевиков и одного ранили.