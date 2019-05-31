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31.05.2019, 07:46

Зеленский встретился с родными заложников и пленных: фото

Зеленский встретился с родными заложников и пленных: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности

Президент Владимир Зеленский 30 мая встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно содержатся в Российской Федерации и находятся в плену пророссийских боевиков во временно оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", - обратился Зеленский к участникам встречи.

Фото: president.gov.ua

Президент сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генштаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в трехсторонний контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за их освобождение.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Зеленский.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

30 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что у президента нет коммуникаций с РФ: он считает, что сначала переговорную позицию нужно сформировать, после чего "проговорить ее" в только в рамках нормандского формата - на четырехсторонних встречах Украина/Германия/Франция/Россия. 

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Теги: Владимир Зеленский, заложники, пленные, руслан хомчак, денисова
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