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28.05.2019, 16:30

Зеленский назначил секретаря СНБО

Зеленский назначил секретаря СНБО - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Указ президента о назначении Александра Данилюка секретарем СНБО опубликован на сайте главы государства

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

22 мая замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решил назначить Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. "Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

В тот же день Данилюк заявил, что имеет свое видение работы СНБО, которое обсуждает с президентом. Он считает, что СНБО - это орган, который должен решать стратегические вопросы не только в сфере безопасности и обороны, но и в экономической сфере, в частности, сфере энергетики.

19 мая с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Александр Турчинов. Соответствующий указ подписал пятый президент Петр ПорошенкоЗаявление об оставке в связи с прекращением полномочий президента Порошенко Турчинов написал 17 мая.

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Теги: Владимир Зеленский, секретарь СНБО, Александр Данилюк
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