Зеленский назначил секретаря СНБО

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

22 мая замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решил назначить Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. "Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

В тот же день Данилюк заявил, что имеет свое видение работы СНБО, которое обсуждает с президентом. Он считает, что СНБО - это орган, который должен решать стратегические вопросы не только в сфере безопасности и обороны, но и в экономической сфере, в частности, сфере энергетики.

19 мая с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Александр Турчинов. Соответствующий указ подписал пятый президент Петр Порошенко. Заявление об оставке в связи с прекращением полномочий президента Порошенко Турчинов написал 17 мая.