Волкер: Госдеп будет отслеживать паспорта РФ, выданные в Донбассе

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственный департамент США намерен отслеживать российские паспорта, выдваемые граждан Украины на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

"Мы посмотрим, сможем идентифицировать и определить эти паспорта (выданные жителям Донбасса), так же как мы делали с выдачей паспортов в Крыму", - подчеркнул спецпредставитель США.

Волкер назвал заявление Кремля о раздаче российских паспортов гражданам Украины в Донбассе обычной провокацией.

"Прежде всего, это было очень провокационным шагом со стороны РФ, которая заявила, что будет выдавать российские паспорта гражданам другой страны. Я не думаю, что украинцы бросятся получать эти паспорта, они страдают под российской оккупацией в Донбассе", - подчеркнул американский дипломат.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса.