Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 19:31

Волкер: Госдеп будет отслеживать паспорта РФ, выданные в Донбассе

Волкер: Госдеп будет отслеживать паспорта РФ, выданные в Донбассе - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заявление Кремля о раздаче российских паспортов гражданам Украины в Донбассе - провокация, сказал спецпредставитель Госдепа

Государственный департамент США намерен отслеживать российские паспорта, выдваемые граждан Украины на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

"Мы посмотрим, сможем идентифицировать и определить эти паспорта (выданные жителям Донбасса), так же как мы делали с выдачей паспортов в Крыму", - подчеркнул спецпредставитель США.

Волкер назвал заявление Кремля о раздаче российских паспортов гражданам Украины в Донбассе обычной провокацией.

"Прежде всего, это было очень провокационным шагом со стороны РФ, которая заявила, что будет выдавать российские паспорта гражданам другой страны. Я не думаю, что украинцы бросятся получать эти паспорта, они страдают под российской оккупацией в Донбассе", - подчеркнул американский дипломат.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, война, Донбасс, паспорта РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 