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27.05.2019, 20:05

400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото

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400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото
400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото
400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото

Президент осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский обсудил с бойцами бытовые условия, качество питания, обеспечение техникой и жильем, социальный пакет, а также укомплектование подразделений.

Сообщается, в Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров, отметили в пресс-службе.

На сайте президента пишут, что, осмотрев бытовые условия, в которых находятся военные, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

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24 мая состоялась встреча представителей украинской гуманитарной подгруппы по Донбассу с Зеленским.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, счастье, станица луганская
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