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28.05.2019, 09:53

"Пишем объяснительные": что происходит в больницах Луганска

"Пишем объяснительные": что происходит в больницах Луганска - Фото
Фото: LIGA.net

Луганчане рассказали о ситуации в стоматологиях и больницах захваченного гибридной армией РФ города

Боевики запретили медработникам покидать рабочие места в течение дня на перерыв во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители.

"Ты должен все время быть на рабочем месте. Если вдруг нужно уйти, то обязан написать объяснительную, указав уважительную причину и время отсутствия. Конечно, такая ситуация возмущает", - рассказал один из сотрудников стоматологии на правах анонимности.

Другой собеседник уточнил, что в больницах не хватает необходимых медпрепаратов. "Совсем печалька, есть минимум, но этого не хватает", - сказал он.

По его словам, если раньше стоматологи могли заказать и использовать препараты украинского производства, поскольку они, по их словам, были хорошего качества, то сейчас большинство из них заказывают в России.

"Врачей также не хватает, многие не хотят идти на такие минимальные зарплаты", - рассказала луганчанка Марина, уточнив, что официально "на руки" медработники получают от 3 000 до 4 000 тыс рублей. (1500 – 2000 грн, - ред.).

14 июня 2018 года сообщалось, что террористы запретили наблюдателям ОБСЕ посещать больницы и общаться с медиками без разрешения их главарей во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: боевики, Луганск, запреты, больница, стоматология, объяснительные
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