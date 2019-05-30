Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 23:57

Назначен новый глава СММ ОБСЕ в Украине

Назначен новый глава СММ ОБСЕ в Украине - Фото
Фото: скриншот видео

Миссию возглавил турецкий дипломат

Посол Эртурул Апакан передал полномочия главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине своему соотечественнику, турецком дипломату Яшару Халиту Чевику. Об этом сообщает ОБСЕ.

Церемония передачи полномочий состоялась сегодня, 30 мая, в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь организации Томас Гремингер отдали должное работе Апакана. Ему вручили золотую медаль министра иностранных и европейских дел Словакии и медаль ОБСЕ.

Апакан в свою очередь выразил надежду, что постоянное прекращение огня в Донбассе скоро станет реальностью.

О том, что председатель СММ ОБСЕ, координатор безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы Эртурул Апакан уходит в отставку с должности в ОБСЕ, стало известно 23 мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Яшар Халит Чевик, смм обсе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 