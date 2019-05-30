Назначен новый глава СММ ОБСЕ в Украине

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Посол Эртурул Апакан передал полномочия главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине своему соотечественнику, турецком дипломату Яшару Халиту Чевику. Об этом сообщает ОБСЕ.

Церемония передачи полномочий состоялась сегодня, 30 мая, в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь организации Томас Гремингер отдали должное работе Апакана. Ему вручили золотую медаль министра иностранных и европейских дел Словакии и медаль ОБСЕ.

Апакан в свою очередь выразил надежду, что постоянное прекращение огня в Донбассе скоро станет реальностью.

О том, что председатель СММ ОБСЕ, координатор безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы Эртурул Апакан уходит в отставку с должности в ОБСЕ, стало известно 23 мая.