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23.05.2019, 23:53

Глава СММ ОБСЕ уходит в отставку

Глава СММ ОБСЕ уходит в отставку - Фото
Фото: facebook.com/darka.olifer

Перед уходом Эртурул Апакан встретился с Леонидом Кучмой

Председатель СММ ОБСЕ, координатор безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы Эртурул Апакан уходит в отставку с должности в ОБСЕ. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь фонда второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сообщается, что Кучма встретился с Апаканом и поблагодарил его за тяжелую работу над мирным урегулированием ситуации в Донбассе.

"Нагрузка на вас было большей, чем на любого другого, ведь вам приходилось быть и дипломатом, и военным, и человеком", - подчеркнул Кучма. 

Также второй президент Украины отметил работу Апакана в рамках Трехсторонней контактной группы.

19 мая представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-глава СБУ, экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук заявил о прекращении своей деятельности в Минском процессе. 16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. 

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Теги: Эртурул Апакан, смм обсе, леонид кучма, ткг
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