Глава СММ ОБСЕ уходит в отставку

Фото: facebook.com/darka.olifer

Председатель СММ ОБСЕ, координатор безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы Эртурул Апакан уходит в отставку с должности в ОБСЕ. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь фонда второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сообщается, что Кучма встретился с Апаканом и поблагодарил его за тяжелую работу над мирным урегулированием ситуации в Донбассе.

"Нагрузка на вас было большей, чем на любого другого, ведь вам приходилось быть и дипломатом, и военным, и человеком", - подчеркнул Кучма.

Также второй президент Украины отметил работу Апакана в рамках Трехсторонней контактной группы.

19 мая представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-глава СБУ, экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук заявил о прекращении своей деятельности в Минском процессе. 16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.