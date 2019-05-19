Марчук заявил об уходе из минской группы

Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 19 мая, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-глава СБУ, экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук заявил о прекращении своей деятельности в Минском процессе. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в минском процессе", - написал Марчук.

Реклама

Представителем Украины в рабочей подгруппе по безопасности в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко назначил Марчука в мае 2015 года.

22 ноября 2018-го Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

16 мая 2019 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.