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19.05.2019, 22:07

Марчук заявил об уходе из минской группы

Марчук заявил об уходе из минской группы - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в ТКГ четыре года работал в минском процессе

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Сегодня, 19 мая, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-глава СБУ, экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук заявил о прекращении своей деятельности в Минском процессе. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в минском процессе", - написал Марчук.

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Представителем Украины в рабочей подгруппе по безопасности в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко назначил Марчука в мае 2015 года.

22 ноября 2018-го Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

16 мая 2019 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. 

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Теги: евгений марчук, минский процесс, ткг, Донбасс
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