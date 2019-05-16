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16.05.2019, 15:45

Геращенко уходит из минской группы

Геращенко уходит из минской группы - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер уходит с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию и представителя Украины в минской группе

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. Об этом она сообщила сегодня, 16 мая, в Верховной Раде.

"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за высокую честь работать в его команде", - сказала Геращенко.

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Она добавила, что "останется открытой" для новой власти, чтобы способствовать решению вопросов, стоящих перед минскими группами.

Ранее Геращенко говорила, что сегодня подведет итоги своей работы в минском формате. Она сказала также, что в Раде существует "неформальная минская платформа, дискуссионная площадка, который позволяет знакомить депутатов с ходом переговоров и мирными инициативами". 

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Теги: Ирина Геращенко
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