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04.05.2019, 20:18

Геращенко подведет итог своей работы в минском формате

Геращенко подведет итог своей работы в минском формате - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

16 мая состоится очередное заседание "минской платформы"

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16 мая на заседании "минской платформы" в Верховной Раде уполномоченный президента по мирному урегулированию, участник переговоров в Минске Ирина Геращенко подведет итоги своей работы. Об этом она написала в Facebook.

Первый вице-спикер парламента проинформировала, что в Раде существует "неформальная минская платформа, дискуссионная площадка, который позволяет знакомить депутатов с ходом переговоров и мирными инициативами".

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16 мая состоится очередное заседание "минской платформы", где Геращенко, по ее словам, планирует подвести итог своей работы для депутатов, "сделать определенный отчет за эти годы - как уполномоченного президента Порошенко по мирному урегулированию и как участника гуманитарной группы".

Она отметила, что пригласила на заседание экспертов по внешней политике новоизбранного президента Владимира Зеленского, "чтобы поделиться некоторыми мыслями и информацией о минском процессе".

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Теги: Донбасс, Ирина Геращенко, минск
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