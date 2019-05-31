Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 17:01

"Пока не вернет территории". Зеленский - за санкции против РФ

"Пока не вернет территории". Зеленский - за санкции против РФ - Фото
Фото: пресс-служба президента

Президент встретился с главами МИД Польши и Швеции

Президент Владимир Зеленский выступает за сохранение санкций против России, пока украинские территории не будут полностью возвращены. Об этом он заявил во время встречи с главами МИД Швеции Марготом Вальтремом и Польши Яцеком Чапутовичем, передает пресс-служба президента.

Президент поблагодарил министров за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в вопросе освобождения украинских пленных.

Зеленский также заверил дипломатов из Швеции и Польши, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Евросоюзом и НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что президент своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также: Зеленский встретился с Холодницким и Сытником: дам им три месяца

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, санкции, война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 