"Пока не вернет территории". Зеленский - за санкции против РФ

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский выступает за сохранение санкций против России, пока украинские территории не будут полностью возвращены. Об этом он заявил во время встречи с главами МИД Швеции Марготом Вальтремом и Польши Яцеком Чапутовичем, передает пресс-служба президента.

Президент поблагодарил министров за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в вопросе освобождения украинских пленных.

Зеленский также заверил дипломатов из Швеции и Польши, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Евросоюзом и НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что президент своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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