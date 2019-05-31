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31.05.2019, 15:18

Зеленский сменил состав СНБО

Зеленский сменил состав СНБО - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Из состава совета президент вывел Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця

Президент Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Зеленский назначил себя главой СНБО.

Из состава совета он вывел Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

Введены в состав СНБО первый замглавы СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко, замглавы АП Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сегодня Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. 

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Теги: Владимир Зеленский, александр турчинов, снбо, андрей богдан
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