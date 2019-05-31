Зеленский уволил из СБУ генерал-майора Остафийчука

Григорий Остафийчук (скриншот)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Указ №341/2019 опубликован на сайте главы государства.

О назначении нового руководителя ГСУ СБУ взамен уволенного 48-летнего генерал-майора пока ничего не говорится.

С мая 2007-го по конец марта 2011 года Остафийчук занимал кресло зампрокурора Киева, в период Майдана был старшим помощником замгенпрокурора. Не попал под действие закона о люстрации.

Остафийчук в 2008 году открыл дело против тогдашнего главы МВД Юрия Луценко за "причинении легких телесных повреждений" тогдашнему мэру Киеву Леониду Черновецкому: те подрались в приемной Банковой после заседания СНБО. Он же это дело и закрыл, когда его фигуранты помирились.

На должность начальника ГСУ СБУ он пришел, сменив там Василия Вовка.

В конце 2016 года Остафийчук утверждал, что в действиях беглого нардепа Александра Онищенко "есть признаки государственной измены".

Осенью 2018 года Остафийчук в составе Национальной сборной Украины стал серебряным призером открытого чемпионата мира по рукопашному бою.