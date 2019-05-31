Зеленский встретился с Холодницким и Сытником: дал им три месяца

Фото: пресс-служба президента

"Украинцы требуют неотвратимости наказания для коррупционеров", и потому наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных дел до конца лета будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания народа. Об этом заявил по итогу встречи на Банковой с главами антикоррупционных органов президент Владимир Зеленский.

Во время беседы с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким глава государства заявил, что гарантирует независимость этих институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

Как указано на сайте президента, целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия САП, НАБУ и других антикоррупционных органов, а также поиск путей повышения эффективности их работы.

Вчера Зеленский фактически развязал руки агентам НАБУ, обвинив Порошенко в помехах.

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