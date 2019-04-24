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24.04.2019, 18:19

НАБУ открыло дело о финансировании фильма Зеленского

НАБУ открыло дело о финансировании фильма Зеленского - Фото
Скриншот с видео

Активист, который добился открытия производства через суд, говорит, что Госкино на 49% профинансировало фильм, снятый на русском языке

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НАБУ зарегистрировало уголовное производство о возможных нарушениях при финансировании украинским Госкино фильма, созданного компанией Владимира Зеленского "Киноквартал". Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, сообщает 112.ua.

Производство зарегистрировано согласно решению суда по иску, который подал глава общественной организации Союз добровольцев Максим Назарук.

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По его словам, Госкино профинансировало на 49% фильм "Я, ты, он, она", снятый ООО Киноквартал, чем, по мнению истца, нарушило закон.

"В законе о кинематографии и 803 постановлении Кабмина четко указаны основания, на которых Госкино может финансировать национальный фильм. Там четко определено: национальный фильм, оригинальная версия звукового ряда является украинской или на крымскотатарском языке. Фильм был снят на русском языке, по поводу чего мы обратились к НАБУ", - сказал Назарук.

При этом он отметил, что об открытии дела НАБУ до сих пор ему не сообщило.

"Решение суда выполнено, производство зарегистрировано", - ответил Сытник.

По его словам, по вопросу финансирования упомянутого фильма к НАБУ обратились многие общественные организации.

"На тот момент мы провели аналитическую проверку этих заявлений, потому что там ключевой момент - причинение убытков государству, именно этот момент вызывает подследственность НАБУ. В это время мы этого не установили, поэтому регистрация не состоялась. Учитывая, что есть решение суда - это производство зарегистрировано и проводится расследование", - пояснил Сытник.

В фильме "Я, ты, он, она" Зеленский сыграл одну из главных ролей.

19 января Зеленский признал, что в России продолжает работать компания Грин Филмс, принадлежащая кипрской Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

23 января он заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания Грин Филмз. 

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Теги: набу, госкино, дело, Зеленский
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