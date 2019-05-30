Зеленский развязал руки агентам НАБУ, обвинив Порошенко в помехах

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и ООН, что НАБУ напрямую может коммуницировать и сотрудничать с антикоррупционными органами иностранных государств, передавать и получать запросы о международной правовой помощи. Об этом говорится на сайте главы государства.

Президент заявил, что НАБУ наделили такими полномочиями согласно закону о Нацбюро Украины, но при президенте Петре Порошенко, сказал он, "с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась".

В связи с этим Зеленский поручил уведомить "депозитариев шести определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина", что с 25 января 2015 года НАБУ, наряду с Минюстом и Генпрокуратурой, "является центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах".

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