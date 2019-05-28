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28.05.2019, 19:02

В Кремле хотят отстранить Суркова от войны в Донбассе – ИС

В Кремле хотят отстранить Суркова от войны в Донбассе – ИС - Фото
Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

По информации группы Информационное сопротивление, ФСБ и Кремль хотят сместить Суркова и его ставленников в Донецке

В Кремле и ФСБ России пытаются подорвать позиции "куратора российской политики на Донбассе", помощника главы РФ Владислава Суркова и отстранить от власти его ставленников во главе с Денисом Пушилиным, чтобы получить полный экономический и политический контроль над временно оккупированными территориями. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

"По информации группы "ИС", ФСБ РФ начала новый комплекс мероприятий, направленных на подрыв позиций В.Суркова на территории т.н. ДНР и отстранения от власти его ставленников во главе с Д.Пушилиным", - пишет Тымчук.

При этом, по его словам, параллельно с запуском информационной кампании по смене куратора в Донбассе (Суркова на экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича) и подачи Сурковым заявления об отставке в связи с (формулировки в ходе информкампании) "провалом его деятельности на украинском направлении" и "недовольством В.Путина"… (в вариации – "в связи с тяжелой болезнью"), также проводится комплекс мероприятий в социально-экономической сфере", - написал также Тымчук.

В РФ, по данным ИС, рассчитывают уже летом привести к социально-экономическим потрясениям – прекращение выплат зарплат и соцвыплат – и "к критическому недовольству деятельностью Пушилина и его команды".

"Таким образом, в предвкушении запланированного Кремлем запуска через пророссийские силы в Украине (яркий пример - Виктор Медведчук) "автономии Донбасса", ребята с Лубянки и их покровители из Кремля хотят получить не только полный экономический, но и политический контроль над временно оккупированными территориями, оттеснив других игроков (ГРУ)", - подытожил Тымчук.

Ранее украинская разведка сообщила, что командование российских оккупационных войск усиливает меры по обеспечению укомплектованности подразделений соединений и частей боевиков.

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Теги: война, Донбасс, владислав сурков
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