Муженко передал дела Хомчаку

Виктор Муженко (фото - president.gov.ua)

Экс-начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко подал рапорт министру обороны Степану Полтораку о передаче дел и должности своему преемнику Руслану Хомчаку. Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что за время отражения агрессии России против Украины ВСУ еще больше сплотились, укрепилось боевое братство, сформировался "кастовый дух".

"Желаю новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии", - написал Муженко.

"Самое главное, что я понял за время службы в армии - это честь армейского офицера. Для меня она значит быть верным нации, любить военное дело, уважать подчиненных и быть примером для них. Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым собратьям", - добавил экс-начальник Генштаба.

21 мая президент Владимир Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.