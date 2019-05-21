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21.05.2019, 19:00

Зеленский уволил Муженко и поставил нового начальника Генштаба

Зеленский уволил Муженко и поставил нового начальника Генштаба - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Виктор Муженко уволен с поста главы Гентаба, вместо него назначен Руслан Хомчак

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Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ. Соответствующий указ N301/2019 размещен на сайте АП.

Указ датирован 21 мая.

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Указом N302 Зеленский назначил главой Генштаба Руслана Хомчака.

Зеленский во время инаугурации 20 мая заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Полторак в тот же день написал заявление об отставке. Сегодня он встретился с Зеленским, а после встречи сказал, что продолжит возглавлять Министерство обороны (в качестве и.о.) до решения Верховной Рады об его отставке.

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Теги: Владимир Зеленский, виктор муженко, генштаб, руслан хомчак
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