Данилюк назвал основные задачи СНБО. Донбасс и Крым не упомянул

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о своем видении основных задач Совета нацбезопасности и обороны, а также о своих планах на новом посту. Об этом он говорил сегодня на брифинге, комментируя свое назначение, передает корреспондент LIGA.net.

"Моя цель - это превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных решений для государства. И сейчас, особенно в нынешней ситуации, таких накопилось достаточно много. И хоть общий мандат СНБО - это национальная безопасность, на этом этапе и вопрос энергетики, особенно в этом году, стал вопросом национальной безопасности. И вопрос финансовой ситуации - это тоже очень важно на этом переходном этапе, во время предвыборной кампании, это тоже важный вопрос нацбезопасности. Есть много сейчас вопросов, не говоря уже об экологии", - сказал он.

По его словам, он хочет сформировать сильную команду, "это то, что я умею делать", которая будет предлагать высшему руководству государства для принятия решений на все важные темы.

"Моя цель - запустить такой формат работы СНБО в ближайшее время", - резюмировал Данилюк.

Об оккупации Донбасса и Крыма Данилюк в своем ответе не упомянул.

Ранее сегодня был опубликован указ президента о назначении Данилюка секретарем СНБО.