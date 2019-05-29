Оккупанты впервые за долгое время применили артиллерию 152 мм

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28 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм в районе Широкино. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Один военнослужащий получил ранения. По данным разведки, три боевика уничтожены, еще один - ранен.

С начала текущих суток террористы трижды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм; у города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных нет.

28 мая, в Донбассе в бою с диверсионно-разведывательной группой гибридной армии РФ пропал без вести боец 54-й отдельной механизированной бригады.