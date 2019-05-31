Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 13:18

У Путина назвали условия встречи "нормандской четверки"

У Путина назвали условия встречи "нормандской четверки" - Фото
Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что одно из условий - это "прямые контакты" с главарями террористов

Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, поскольку для такого саммита должны созреть определенные условия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - отметил Песков.

По его словам, "вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт".

При этом Песков подразумевает "прямой контакт" с главарями  террористических организаций ЛНР/ДНР.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. "Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту, - ред.) пока нет", - уточнил Песков.

30 мая 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что у Зеленского нет коммуникаций с РФ: он считает, что сначала переговорную позицию нужно сформировать, после чего "проговорить ее" в только в рамках нормандского формата - на четырехсторонних встречах Украина/Германия/Франция/Россия.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, дмитрий песков, Александр Данилюк, условия, нормандский формат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 