У Путина назвали условия встречи "нормандской четверки"

Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)

Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, поскольку для такого саммита должны созреть определенные условия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - отметил Песков.

По его словам, "вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт".

При этом Песков подразумевает "прямой контакт" с главарями террористических организаций ЛНР/ДНР.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. "Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту, - ред.) пока нет", - уточнил Песков.

30 мая 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что у Зеленского нет коммуникаций с РФ: он считает, что сначала переговорную позицию нужно сформировать, после чего "проговорить ее" в только в рамках нормандского формата - на четырехсторонних встречах Украина/Германия/Франция/Россия.