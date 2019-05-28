Рада изменила границы Донецкой области

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Верховная Рада проголосовала по упрощенной процедуре за проект постановления №8576 об изменениях границ Донецкой области, города Горловка и Бахмутского района области. За проголосовали 158 депутатов.

Теперь Бахмутский район увеличен на 71,7 Га, в него включен поселок Гладосовое.

Как сказано было в объяснительной записке, изменение границ необходимо для "недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, которые подконтрольны украинской власти, но органы местного самоуправления, через которые осуществляется финансирование этих территорий, находятся под контролем незаконных вооруженных формирований".

Ранее сегодня сообщалось, что парламент провалил в первом чтении законопроект №9400 о дополнительном отпуске участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.