Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 13:30

Рада изменила границы Донецкой области

Рада изменила границы Донецкой области - Фото
Фото: скриншот видео

Теперь Бахмутский район увеличен на 71,7 Га, в него включен поселок Гладосовое

Верховная Рада проголосовала по упрощенной процедуре за проект постановления №8576 об изменениях границ Донецкой области, города Горловка и Бахмутского района области. За проголосовали 158 депутатов.

Теперь Бахмутский район увеличен на 71,7 Га, в него включен поселок Гладосовое.

Как сказано было в объяснительной записке, изменение границ необходимо для "недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, которые подконтрольны украинской власти, но органы местного самоуправления, через которые осуществляется финансирование этих территорий, находятся под контролем незаконных вооруженных формирований".

Ранее сегодня сообщалось, что парламент провалил в первом чтении законопроект №9400 о дополнительном отпуске участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Донецкая область, парламент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 