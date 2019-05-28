Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 11:40

Рада проголосовала против дополнительного отпуска для УБД

Рада проголосовала против дополнительного отпуска для УБД - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Проект закона N9400 отклонили в первом чтении

Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект №9400 о дополнительном отпуске участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Это следует из информации на сайте парламента.

Только 185 депутатов проголосовали за принятие документа за основу, а за возвращение его на доработку - 188. За возвращение субъекту законодательной инициативы проголосовали также 185 депутатов.

"К сожалению, я вынужден сказать, что проект закона №9400 отклонен", - заключил спикер Андрей Парубий.

Законопроект предусматривает дополнительный отпуск для УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны с сохранением зарплаты продолжительностью 14 календарных дней.

В декабре прошлого года пятый президент Петр Порошенко подписал законопроект N8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление воинам УПА статуса УБД.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, андрей парубий, отпуск, убд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 