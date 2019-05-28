Рада проголосовала против дополнительного отпуска для УБД

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Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект №9400 о дополнительном отпуске участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Это следует из информации на сайте парламента.

Только 185 депутатов проголосовали за принятие документа за основу, а за возвращение его на доработку - 188. За возвращение субъекту законодательной инициативы проголосовали также 185 депутатов.

"К сожалению, я вынужден сказать, что проект закона №9400 отклонен", - заключил спикер Андрей Парубий.

Законопроект предусматривает дополнительный отпуск для УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны с сохранением зарплаты продолжительностью 14 календарных дней.

В декабре прошлого года пятый президент Петр Порошенко подписал законопроект N8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление воинам УПА статуса УБД.