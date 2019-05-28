Волкер: США продолжат поставлять Украине вооружение

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В условиях непрекращающейся войны в Донбассе Соединенные Штаты продолжат снабжать оружием украинскую армию. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает Deutsche Welle.

По его словам, Украина, как и любая другая страна, имеет право на самооборону и президент США Дональд Трамп считает нужным помочь ей.

Волкер подчеркнул, что целью США является достижение мира на востоке Украины и что основой для мирного урегулирования конфликта в этом регионе служат Минские соглашения. Одновременно он призвал Россию прекратить оккупацию Донбасса.

Ранее сегодня Волкер заявил, что Государственный департамент США намерен отслеживать российские паспорта, выдаваемые граждан Украины на оккупированной территории Донбасса.

23 мая сообщалось, что Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить политику безопасностной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.