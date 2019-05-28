Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 22:59

Волкер: США продолжат поставлять Украине вооружение

Волкер: США продолжат поставлять Украине вооружение - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепарта призвал Россию прекратить оккупацию Донбасса

В условиях непрекращающейся войны в Донбассе Соединенные Штаты продолжат снабжать оружием украинскую армию. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает Deutsche Welle.

По его словам, Украина, как и любая другая страна, имеет право на самооборону и президент США Дональд Трамп считает нужным помочь ей.

Волкер подчеркнул, что целью США является достижение мира на востоке Украины и что основой для мирного урегулирования конфликта в этом регионе служат Минские соглашения. Одновременно он призвал Россию прекратить оккупацию Донбасса.

Ранее сегодня Волкер заявил, что Государственный департамент США намерен отслеживать российские паспорта, выдаваемые граждан Украины на оккупированной территории Донбасса.

23 мая сообщалось, что Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить политику безопасностной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, ВСУ, война, Донбасс, вооружение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 