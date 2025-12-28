Умерла секс-символ 60-х годов актриса Брижит Бардо
Умерла всемирно известная французская актриса Брижит Бардо, ей был 91 год. Об этом заявил Фонд Брижит Бардо (Brigitte Bardot Foundation) 28 декабря, сообщает France24.
"Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о кончине своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила оставить свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду", – сказано в сообщении.
Место, причина и точна дата смерти указаны не были.
Полное имя знаменитости Брижит Анн-Мари Бардо. Она родилась в Париже 28 сентября 1934 года и считалась секс-символом 1950-х и 1960-х годов. Она была не только актрисой, но и фотомоделью, певицей и танцовщицей.
Карьера в кино началась в 1956 году и длилась 21 год. Она успела сняться в примерно 50 фильмах. Самые известные из них "И сотворил Бог женщину", "Презрение" и "Правда". Первая кинолента принесла ей мировую славу. Актриса была номинирована на премию Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Также Бардо записала около 80 песен.
В 70-х годах Бардо стала активисткой движения за права животных и основала свой фонд по их защите Brigitte Bardot Foundation. Тогда же она объявила о завершении кинокарьеры и стала все более активной в политической сфере.
- В июле 2025 года умер рок-музыкант Оззи Осборн – ему было 76 лет. Сооснователь Black Sabbath страдал болезнью Паркинсона.
- 12 декабря умер Степан Гига – народный артист Украины. Он скончался в реанимации львовской больницы.
Комментарии (0)