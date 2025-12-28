Умерла секс-символ 60-х годов актриса Брижит Бардо

Кинокарьера Бардо длилась 21 год, а после она стала бороться за права животных

Брижит Бардо в молодости (Фото: instagram.com/brigittebardotpage)

Умерла всемирно известная французская актриса Брижит Бардо, ей был 91 год. Об этом заявил Фонд Брижит Бардо (Brigitte Bardot Foundation) 28 декабря, сообщает France24.

"Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о кончине своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила оставить свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду", – сказано в сообщении.

Место, причина и точна дата смерти указаны не были.

Полное имя знаменитости Брижит Анн-Мари Бардо. Она родилась в Париже 28 сентября 1934 года и считалась секс-символом 1950-х и 1960-х годов. Она была не только актрисой, но и фотомоделью, певицей и танцовщицей.

Карьера в кино началась в 1956 году и длилась 21 год. Она успела сняться в примерно 50 фильмах. Самые известные из них "И сотворил Бог женщину", "Презрение" и "Правда". Первая кинолента принесла ей мировую славу. Актриса была номинирована на премию Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Также Бардо записала около 80 песен.

В 70-х годах Бардо стала активисткой движения за права животных и основала свой фонд по их защите Brigitte Bardot Foundation. Тогда же она объявила о завершении кинокарьеры и стала все более активной в политической сфере.

Бриджит Бардов в 2025 году (Фото: EPA/OLIVER WEIKEN)