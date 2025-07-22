Умерла рок-звезда Оззи Осборн

Оззи Осборн (Фото: x.com/OzzyOsbourne)

Умер британский рок-певец и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн, ему было 76 лет. Об этом сообщила семья рок-звезды, передает Sky news.

"С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – говорится в сообщении.

Он скончался спустя почти три недели после прощального концерта. Выступая тогда на сцене, он, сидя на троне, сказал фанатам: "Вы не представляете, что я чувствую, – благодарю вас от всего сердца".

У Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году.

За время своей карьеры рок-исполнитель был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США – в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. У него есть звезда на Голливудской Аллее славы, а также звезда на Брод-стрит в Бирмингеме, звезда Айвора Новелло и пять наград "Грэмми" в 12 номинациях.

У Осборна остались жена Шэрон и дети Эми, Келли и Джек, а также двое старших детей Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли и внуки.