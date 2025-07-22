Померла рок-зірка Оззі Осборн

Оззі Осборн (Фото: x.com/OzzyOsbourne)

Помер британський рок-співак і один із засновників гурту Black Sabbath Оззі Осборн, йому було 76 років. Про це повідомила сім'я рок-зірки, передає Sky news.

"З таким сумом, який не передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю та оточений любов'ю", – йдеться в повідомленні.

Він помер через майже три тижні після прощального концерту. Виступаючи тоді на сцені, він, сидячи на троні, сказав фанатам: "Ви не уявляєте, що я відчуваю, – дякую вам від щирого серця".

У Осборна була хвороба Паркінсона, а останніми роками виникли й інші проблеми зі здоров'ям, включно з ускладненнями після травм, отриманих під час падіння 2019 року.

За час своєї кар'єри рок-виконавець був двічі занесений до Зали музичної слави Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США – у складі Black Sabbath і як сольний виконавець. У нього є зірка на Голлівудській Алеї слави, а також зірка на Брод-стріт у Бірмінгемі, зірка Айвора Новелло і п'ять нагород "Греммі" в 12 номінаціях.

У Осборна залишилися дружина Шерон і діти Емі, Келлі та Джек, а також двоє старших дітей Джессіка і Луї від першого шлюбу з Тельмою Райлі та онуки.