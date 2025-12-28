Померла секс-символ 60-х років актриса Бріжит Бардо

Кінокар'єра Бардо тривала 21 рік, а після вона стала боротися за права тварин

Бріжит Бардо в молодості (Фото: instagram.com/brigittebardotpage)

Померла всесвітньо відома французька актриса Бріжит Бардо, їй був 91 рік. Про це заявив Фонд Бріжит Бардо (Brigitte Bardot Foundation) 28 грудня, повідомляє France24.

"Фонд Бріжит Бардо з глибоким сумом повідомляє про смерть своєї засновниці та президента, мадам Бріжит Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила залишити свою престижну кар'єру, щоб присвятити життя та енергію захисту тварин і своєму фонду", – йдеться в повідомленні.

Місце, причина і точна дата смерті вказані не були.

Повне ім'я знаменитості – Бріжит Анн-Марі Бардо. Вона народилася в Парижі 28 вересня 1934 року і вважалася секс-символом 1950-х і 1960-х років. Вона була не тільки акторкою, а й фотомоделлю, співачкою і танцівницею.

Кар'єра в кіно почалася у 1956 році й тривала 21 рік. Вона встигла знятися в приблизно 50 фільмах. Найвідоміші з них – "І створив Бог жінку", "Презирство" і "Правда". Перша кінострічка принесла їй світову славу. Актрису було номіновано на премію Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Також Бардо записала близько 80 пісень.

У 70-х роках Бардо стала активісткою руху за права тварин і заснувала свій фонд з їхнього захисту Brigitte Bardot Foundation. Тоді ж вона оголосила про завершення кінокар'єри й стала дедалі активнішою в політичній сфері.

Бріжит Бардо у 2025 році (Фото: EPA/OLIVER WEIKEN)