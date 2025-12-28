Померла секс-символ 60-х років актриса Бріжит Бардо
Померла всесвітньо відома французька актриса Бріжит Бардо, їй був 91 рік. Про це заявив Фонд Бріжит Бардо (Brigitte Bardot Foundation) 28 грудня, повідомляє France24.
"Фонд Бріжит Бардо з глибоким сумом повідомляє про смерть своєї засновниці та президента, мадам Бріжит Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила залишити свою престижну кар'єру, щоб присвятити життя та енергію захисту тварин і своєму фонду", – йдеться в повідомленні.
Місце, причина і точна дата смерті вказані не були.
Повне ім'я знаменитості – Бріжит Анн-Марі Бардо. Вона народилася в Парижі 28 вересня 1934 року і вважалася секс-символом 1950-х і 1960-х років. Вона була не тільки акторкою, а й фотомоделлю, співачкою і танцівницею.
Кар'єра в кіно почалася у 1956 році й тривала 21 рік. Вона встигла знятися в приблизно 50 фільмах. Найвідоміші з них – "І створив Бог жінку", "Презирство" і "Правда". Перша кінострічка принесла їй світову славу. Актрису було номіновано на премію Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Також Бардо записала близько 80 пісень.
У 70-х роках Бардо стала активісткою руху за права тварин і заснувала свій фонд з їхнього захисту Brigitte Bardot Foundation. Тоді ж вона оголосила про завершення кінокар'єри й стала дедалі активнішою в політичній сфері.
