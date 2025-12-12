Помер народний артист Степан Гіга
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
12 грудня помер народний артист Степан Гіга. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"Пішов із життя митець, чий голос, пісні й щирість стали частиною української культурної спадщини. А творчість супроводжувала протягом десятиліть – надихала, додавала сили й торкалася сердець кількох поколінь українців", – зазначила вона.
Також про це повідомив мер Івано-Франковська Руслан Марцинків та хор "Гомін", який переспівав один із хітів Гіги – пісню "Цей сон".
За даними неназваних співрозмовників ZAXID.NET, артист помер у реанімації першого територіального медичного об'єднання Львова. Родина співака станом на 21:10 офіційно не підтверджувала його смерть.
Довідка. Степан Гіга народився на Закарпатті у листопаді 1959 року у селі Білки, 16 листопада йому виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Він автор хітів "Золото Карпат", "Цей сон", "Яворина", "А я поклав своє кохання на вівтар".
- 19 листопада на офіційній Instagram-сторінці Степана Гіги повідомили про проведення термінової операції. У дописі зазначалося, що артист перебуває у важкому, але стабільному стані, а всі заплановані концерти, зокрема великий виступ у Палаці спорту в Києві, скасовано.
- Згодом журналіст Віталій Глагола повідомив, що стан співака критичний – йому ампутували ногу і він перебуває в комі. Але піар-директорка артиста назвала ці слова фейком.
