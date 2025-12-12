Степан Гіга (Фото: facebook.com/stepan.giga.official)

12 грудня помер народний артист Степан Гіга. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Пішов із життя митець, чий голос, пісні й щирість стали частиною української культурної спадщини. А творчість супроводжувала протягом десятиліть – надихала, додавала сили й торкалася сердець кількох поколінь українців", – зазначила вона.

Також про це повідомив мер Івано-Франковська Руслан Марцинків та хор "Гомін", який переспівав один із хітів Гіги – пісню "Цей сон".

За даними неназваних співрозмовників ZAXID.NET, артист помер у реанімації першого територіального медичного об'єднання Львова. Родина співака станом на 21:10 офіційно не підтверджувала його смерть.

Довідка. Степан Гіга народився на Закарпатті у листопаді 1959 року у селі Білки, 16 листопада йому виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Він автор хітів "Золото Карпат", "Цей сон", "Яворина", "А я поклав своє кохання на вівтар".