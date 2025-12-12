Степан Гига (Фото: facebook.com/stepan.giga.official)

12 декабря умер народный артист Степан Гига. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Ушел из жизни художник, чей голос, песни и искренность стали частью украинского культурного наследия. А творчество сопровождало на протяжении десятилетий – вдохновляло, придавало силы и касалось сердец нескольких поколений украинцев", – отметила она.

Также об этом сообщил мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и хор "Гомін", который перепел один из хитов Гиги – песню "Цей сон".

По данным неназванных собеседников ZAXID.NET, артист умер в реанимации первого территориального медицинского объединения Львова. Семья певца по состоянию на 21:10 официально не подтверждала его смерть.

Справка. Степан Гига родился на Закарпатье в ноябре 1959 года в селе Белки, 16 ноября ему исполнилось 66 лет. Первый сольный альбом певца вышел в 1995 году. Через три года он стал заслуженным артистом Украины, а в 2002 году получил звание народного. Он автор хитов "Золото Карпат", "Цей сон", "Яворина", "А я поклав своє кохання на вівтар".