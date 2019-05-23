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23.05.2019, 21:09

Сенат США намерен увеличить военную помощь Украине

Сенат США намерен увеличить военную помощь Украине - Фото
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

$100 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений

Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить политику безопасностной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Отмечается, что Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления безопасности помощи Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года.

Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

15 мая сообщалось, что украинский посол в США Валерий Чалый обсудил с членом сенатского комитета по вопросам ассигнований Роем Блантом увеличение военной поддержки для Украины.

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Теги: сенат сша, вооружение, ВСУ, военная помощь
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