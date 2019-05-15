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15.05.2019, 09:43

Чалый поговорил о военной помощи Украине с сенатором США

Чалый поговорил о военной помощи Украине с сенатором США - Фото
Валерий Чалый и Рой Блант (фото - Embassy of Ukraine in the USA )

Посол Украины в США провел встречу с сенатором-республиканцем Роем Блантом

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Украинский посол в США Валерий Чалый обсудил с членом сенатского комитета по вопросам ассигнований Роем Блантом увеличение военной поддержки для Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

Чиновники обсудили увеличение расходов из бюджета США на 2020 год на сферу обороны и безопасности Украины. 

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Чалый заверил сенатора-республиканца, что Украина продолжит интеграцию в ЕС и НАТО, и готова укреплять американско-украинское стратегическое партнерство. 

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал Россию освободить украинских моряков, захваченных в Керченском пролив. Он выразил надежду, что новое руководство Украины сможет договориться с российскими властями и призвал РФ "протянуть руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из ситуации". 

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Теги: валерий чалый, рой блант, сенат сша, посол
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