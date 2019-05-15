Кортеж Трампа попал в ДТП: есть пострадавшие - фото

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Трое полицейских, которые сопровождали на мотоциклах кортеж президента США Дональда Трампа, получили травмы в результате аварии в штате Луизиана. Об этом сообщила в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженифер Джекобс, которая находилась с Трампом в поездке.

"Офицер-правоохранитель, которого мы увидели лежащим на земле после аварии мотоцикла в Луизиане, находится в операционной с серьезными повреждениями руки, а также потерей зубов", - отметила журналистка, ссылаясь на слова одного из офицеров.

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Лимузин, в котором находился Трамп, не пострадал. Другие полицейские на мотоциклах из кортежа остановились помочь коллегам, но потом опять вернулись к кортежу.

Фото: twitter.com/JenniferJJacobs

9 ноября 2018 года кортежи премьер-министров Великобритании и Бельгии попали в ДТП, в результате которого пострадали двое бельгийских полицейских на мотоциклах, которые сопровождали машины.