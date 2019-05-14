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14.05.2019, 19:45

Помпео Лаврову: Мы призываем Россию освободить украинских моряков

Помпео Лаврову: Мы призываем Россию освободить украинских моряков - Фото
Фото: EPA

Вашингтон надеется, что Россия сумеет договориться с новой властью в Украине, сказал госсекретарь США

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Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия сумеет договориться с новой властью в Украине и освободит украинских моряков, захваченных в прошлом году вблизи Керченского пролива. Об этом заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российском Сочи госсекретарь США Майкл Помпео, передает Радио Свобода.

"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из ситуации. Мы также призываем российские власти освободить представителей экипажа, который был захвачен в Керченском проливе", - сказал Помпео.

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Ранее сегодня перед переговорами в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ госсекретарь США сказал, что Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы, но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом.

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Теги: Майкл Помпео, керченский пролив, моряки, Сергей Лавров
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