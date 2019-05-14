О чем Помпео поговорит сегодня с Путиным и Лавровым: спектр тем

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Вашингтон будет усиливать давление на Россию в областях, где его позиция не совпадает с настроениями Москвы, но готов сотрудничать с ней по борьбе с терроризмом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео рассказал каналу CNBC перед сегодняшними переговорами в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас немало областей, где, надеюсь, мы найдем общие интересы. Помню, будучи директором ЦРУ, я тесно сотрудничал с россиянами в борьбе с терроризмом <...> Надеюсь, мы сможем поработать вместе по Афганистану. Они, россияне, также под угрозой терроризма из Афганистана", - сказал он.

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Помпео признался, что по некоторым вопросам у США и РФ "радикально разное" видение ситуации. "В этих областях мы собираемся защищать интересы Америки", - подчеркнул он.

По его словам, при Дональде Трампе вложены "солидные деньги" в Минобороны США. "И вряд ли Путин может считать это чем-то хорошим для себя", - заявил глава Госдепа, добавив, что такие шаги администрации США - прямая демонстрация серьезного настроя Вашингтона по "повышении цены для РФ" за ее агрессивную политику.

Помпео говорит, что позиция Трампа по Венесуэле "очень четкая": США хотят, чтобы там не было вмешательства других стран - Китая, Ирана, России, Кубы или других.

Примерно та же ситуация с позицией Трампа и по выборам в США и других странах: никакого вмешательства. Помпео отметил, что попытки Москвы влиять на выборы в странах Запада наблюдаются вовсе не с 2016 года, а еще со вменен СССР.

Госсекретарь также посетовал, что в последнее время Вашингтон заметил усиление влияния РФ в Саудовской Аравии и ОАЭ.